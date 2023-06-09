Проинфляционные риски усилились: ЦБ вновь сохранил ключевую ставку

Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу, 9 июня, в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении ставка находится с сентября прошлого года. Свое решение регулятор объяснил тем, что баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.

Как отметил Центробанк, «текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться».

«Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски», – говорится в сообщении Банка России.

Регулятор указал, что годовой темп прироста потребительских цен, по оценке на 5 июня, составил 2,6% после 2,3% в апреле. Текущие темпы прироста цен составляют около 4% в годовом выражении.

При этом, отмечает ЦБ, рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг, что во многом связано с восстанавливающимся потребительским спросом и постепенным переносом в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля.

В то же время инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне, сообщил Центробанк.

Согласно прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России не исключил в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 21 июля 2023 года.

Напомним, в конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала повышение ключевой ставки на ближайшем заседании Совета директоров Банка России в июне в случае усиления инфляционного давления.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»