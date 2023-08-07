Нацвалюта РФ ставит антирекорды: доллар поднялся выше 97 рублей, евро – выше 106

Российский рубль продолжил падение на торгах на Московской бирже в понедельник, 7 августа. Курс доллара превысил отметку 97 рублей, обновив максимальный показатель с марта 2022 года. Евро превысил 106 рублей, поднимаясь к отметке 106,5 рубля.

К 11:35 мск американская валюта торговалась на уровне 97,06 рубля, это максимальное значение в ходе сегодняшних торгов. Единая европейская валюта к этому времени стоила 106,44 рубля.

«Следующим психологическим препятствием для курса доллара может выступить круглая отметка в 100 руб. Рубль день за днем дешевеет, обновляя минимумы, несмотря на поддержку цен на нефть, которые держатся выше $86 за баррель Brent, сокращение дисконта российской нефти к бенчмарку», – отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций».

По их мнению, в сентябре, а может даже и раньше, Банк России может вновь повысить ключевую ставку, что «может несколько сбить панику на рынке».

Эксперты полагают, что доллар может легко превысить планку в 100 рублей. «Доллар к рублю находится в растущем тренде, хотя он с начала августа взял слишком резкий старт, и уже подбирается к области исторических максимумов. Это означает, что цель в 100 рублей за «американца» выглядит реальной и даже достаточно близкой», – прогнозирует финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов (цитата по «Прайм»). Антонов ожидает, что «американец» может даже подняться до 109 рублей в течение ближайших одного-полутора месяцев, но в том случае, если доллар преодолеет сопротивление на отметке 97 рублей, что сегодня и произошло.

Впрочем, новое повышение ключевой ставки Центробанка России может дать косвенную поддержку рублю и развернуть доллар к цели в 90 рублей, считает эксперт.

Напомним, официальный курс доллара на понедельник составляет 94,81 рубля, евро – 103,84. С начала года потери рубля относительно мировых валют приближаются к 40%.

Москва, Наталья Петрова

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