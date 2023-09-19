Рублю спрогнозировали курс 110 за доллар весной 2024 года

Курс доллара к началу второго квартала 2024 года может достичь 110 рублей в случае сохранения текущей денежно-кредитной политики в России. Об этом говорится в докладе фонда «Росконгресс» «Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?».

«Если выбран вариант постепенного контролируемого ослабления рубля, что в рамках текущей бюджетной политики может быть оправдано, курс будет терять примерно 2 рубля в месяц в среднем. Это предполагает курс в районе 110 рублей за доллар и ниже уже ко второму кварталу 2024 года <…> при отсутствии изменений в валютном контроле, денежно-кредитной политике, неформальных требованиях к экспортерам, серьезном росте цены на нефть», – сказано докладе (цитата по РИА «Новости»).

По мнению экспертов фонда, нынешняя политика властей, позволяющая экспортерам хранить валютную выручку вне России, «неизбежно ведет к ослаблению рубля». Для изменения ситуации ЦБ должен скорректировать денежно-кредитную политику и валютный контроль, полагают они. Единственной возможностью оперативно вернуть курс рубля к комфортным значениям в «Росконгрессе» видят введение мер валютного контроля, включающие увеличение продаж валютной выручки экспортеров. Так, введение в России 100-процентного возврата валютной выручки может серьезно укрепить рубль даже выше диапазона 80-90 рублей за доллар, отмечается в докладе. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал комфортным для бюджета курс в 80-90 рублей за доллар.

Напомним, глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу заявляла, что власти обсуждают возврат репатриации валютной выручки, однако она усомнилась в том, что эта мера окажет большое влияние на курс рубля. Возврат выручки не означает, что весь объем валюты пойдет на рынок – он может просто осесть на валютных счетах уже в российских банках, указала руководитель ЦБ.

До этого с предложением ввести репатриацию валютной выручки выступил Минфин России. В июле с похожей инициативой выступала ассоциация «Деловая Россия».

Москва, Наталья Петрова

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