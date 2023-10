Крупнейшие американские банки в текущем году уволили около 20 тысяч сотрудников

Около 20 тысяч сотрудников уволили в 2023 году такие ведущие банки США, как Bank of America Corp., Citigroup Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co. и Goldman Sachs Group Inc. Исключением стал только JPMorgan Chase & Co., – сообщает в пятницу, 20 октября, телеканал новостей бизнеса CNBC.

В интервью телеканалу директор по исследованиям Janney Montgomery Scott Крис Маринак сказал: «Банки сокращают расходы там, где они могут, поскольку перспективы следующего года остаются крайне неопределенными. Растущее число дефолтов по корпоративным и потребительским кредитам в США означает, что банкам придется прибегнуть к еще более серьезным сокращениям рабочих мест в следующем году».

«Американские финансовые компании активно увеличивали штаты сотрудников в период пандемии COVID-19 в связи с ростом активности в секторе. Однако ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) привело к «охлаждению» экономики, снижению спроса на ипотеку, а также спаду активности в сфере слияний и поглощений (M&A) и размещения облигаций», – говорится также в публикации на сайте телеканала со ссылкой на данные, приведенные в отчетах американских банков.

Вашингтон, Иван Бабурин

