Рубль продолжает укрепляться: доллар опустился ниже 95 рублей, евро – ниже 100

Российский рубль продолжил укреплять свои позиции на торгах на Московской бирже в понедельник, 23 октября. Курс евро днем опустился ниже 100 рублей, доллар торгуется ниже отметки 95 рублей – это минимальные значения за последние полтора месяца.

Согласно данным на 12:16 мск, единая европейская валюта снижается до 99,94 рубля, что на 91 коп. ниже цены закрытия предыдущих торгов. В моменте евро сегодня днем опускался до 99,91 рубля.

Доллар к этому времени снизился на 1,06 рубля, до 94,26 рубля. На минимуме доллар торговался по 99,22 рубля.

В настоящее время евро торгуется вблизи отметки 100 рублей, «американец» – 94,25 рубля.

Как отмечают аналитики, рубль получил поддержку после подписания президентом России указа о введении нормы обязательной продажи валютной выручки для некоторых российских экспортеров. Другими факторами укрепления национальной валюты РФ они называют приближение периода уплаты налогов 30 октября, относительно высокие нефтяные цены и ожидания повышения ключевой ставки Банка России 27 октября.

«Доллар в начале октября достигал максимума с марта 2022 года на уровне 102,345, но резко пошел вниз после решения президента РФ ввести норму обязательной продажи валютной выручки. Первый рывок с гэпом последовал к 97, а в прошлую пятницу началась новая волна снижения. Технически курс метит в район 92,5. Следующей целью будет круглая отметка – 90 рублей», – говорится в обзоре «БКС Мир инвестиций».

Надо отметить, что за минувшую неделю доллар потерял 1,97%, евро – 1,29%, юань – 2,3%.

Москва, Наталья Петрова

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