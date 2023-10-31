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Вторник, 31 октября 2023, 14:23 мск

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Биржевой курс доллара упал ниже 92 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник упал ниже 92 рублей впервые с начала августа. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На 11:58 мск доллар торговался по 91,74 рубля, что на 1,11 руб. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени опустился до 97,64 руб., подешевев на рубль.

Курс китайского июня снизился до 12,5 руб.

Доллар и евро начали дешеветь 27 октября после того, как Банк России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Тогда курс «американца» упал ниже 93 рублей, но 30 октября на открытии торгов вырос до 94 рублей. Вчерашнюю торговую сессию доллар завершил на отметке 92,85 руб. Евро 27 октября опустился ниже 98 рублей впервые с начала июля.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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