Ниже 88 рублей: биржевой курс доллара упал до июньских показателей

Курс доллара на торгах на Московской бирже во вторник, 21 ноября, опустился ниже 88 рублей, евро падал ниже 96 рублей. Это минимальные значения с 30 июня, следует из данных Мосбиржи.

Курс американской валюты на 09:35 мск снизился на 55 коп., до 87,85 руб. В моменте доллар торговался по 87,7 руб. К этому времени курс евро снизился на 35 коп., до 96,35 руб. В начале торгов единая европейская валюта в момента опустилась до 95,75 руб.

Рубль продолжил укрепляться под влиянием президентского указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, высокой ключевой ставки Центробанка РФ и с учетом приближения налогового периода, указывают эксперты «Интерфакс-ЦЭА».

Аналитики допускают еще одну волну падения доллара и евро в ближайшее время. «Американец» может опуститься до 87 руб., а евро – до 95 руб.

Москва, Наталья Петрова

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