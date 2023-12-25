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Понедельник, 25 декабря 2023, 13:25 мск

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Биржевой курс евро превысил 102 рубля

Сегодня утром курс евро на Московской бирже превысил 102 рубля впервые с 20 октября, следует из данных торгов.

По состоянию на 11:13 мск, единая европейская валюта торговалась по 102,07 рубля, что на 33 копейки выше цены закрытия предыдущих торгов. В моменте евро поднимался до 102,11 рубля. Курс доллара к этому времени достиг 92,05 рубля.

Но спустя несколько минут евро вновь опустился ниже 102 рублей. На 12:11 мск, единая европейская валюта торговалась на отметке 101,76 рубля.

Напомним, 21 декабря биржевой курс доллара превысил 92 рубля, евро – 101 рубль.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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