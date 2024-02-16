«Инфляционное давление остается высоким»: ЦБ не стал менять ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 16 февраля, сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Напомним, с лета прошлого года Центробанк на фоне падения курса рубля и роста инфляции пять раз поднимал ключевую ставку, последний раз в декабре – с 15% до 16%.

ЦБ отметил, что текущее инфляционное давление в стране снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. «Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно», – счел регулятор.

В Центробанке указали, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Регулятор рассчитывает, что «проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике».

В ЦБ прогнозируют, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в текущем году снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По оценке Центробанка, в декабре-январе текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Аналогичный показатель базовой инфляции за отчетный период уменьшился с 10,2% до 7%. Показатель годовой инфляции сохраняется вблизи уровней декабря прошлого года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составляет 7,4%.

В сообщении Банка России отмечается, что инфляционные ожидания населения и предприятий в текущем году снизились, однако по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен, считают в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 22 марта 2024 года.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор будет рассматривать вопрос о снижении ключевой ставки, скорее всего, во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции.

Надо отметить, что неправительственные эксперты и политики ранее не раз обращали внимание на то, что повышение ключевой ставки ЦБ не способно повлиять ни на снижение инфляции, ни на стабилизацию курса рубля, а достигнутый в начале 2023 года промышленный рост будет «обнуляться».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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