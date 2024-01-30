Набиуллина оценила перспективы снижения ключевой ставки ЦБ

Центральный банк РФ будет рассматривать вопрос о снижении ключевой ставки, скорее всего, во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина интервью «РИА Новости».

«Если посмотрите на наш базовый прогноз – мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый», – сказала Набиуллина.

По ее словам, пока данные о снижении инфляции обнадеживают. «Мы видим, что и в декабре текущие темпы роста цен стали ниже, чем в ноябре, и в январе статистика тоже обнадеживающая», – уточнила глава Центробанка.

В то же время Набиуллина отметила, что ЦБ беспокоят высокие ценовые ожидания граждан и бизнеса. «Нас продолжают беспокоить ценовые ожидания. У предприятий они остаются на высоком уровне, у граждан немного снизились, но все равно выше ноября. Будем принимать наши решения, исходя из анализа всех данных», – пояснила она.

Согласно последним данным, инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе резко замедлились – до 12,7% с декабрьских 14,2%, хотя они все еще выше ноябрьских уровней. В то же время ценовые ожидания предприятий в январе увеличились на 1,2 пункта, до 24,2 пункта.

Напомним, в середине прошлого года ЦБ на фоне падения курса рубля и роста инфляции возобновил повышение ключевой ставки, уровень которой в итоге достиг 16%. При этом неправительственные эксперты и политики неоднократно указывали, что повышение ключевой ставки Центробанка не способно повлиять ни на снижение инфляции, ни на стабилизацию курса рубля, а достигнутый в начале 2023 года промышленный рост будет «обнуляться». При этом парламентская оппозиция в Госдуме настаивает на отставке Набиуллиной за антигосударственную политику и нарушение Конституции, согласно которой Центробанк обязан обеспечивать стабильность курса нацвалюты. Более того, звучали публичные обвинения, что в настоящее время Банк России действует в рамках политики Международного валютного фонда (МВФ) и в интересах зарубежной финансовой элиты. В Госдуме действующую главу Центробанка РФ называли даже «иноагентом».

Следующее заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке пройдет 16 февраля.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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