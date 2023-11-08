«Пятая колонна»: в Госдуме заявили о необходимости отставки Набиуллиной за саботаж поручений Путина

Главу Банка России Эльвиру Набиуллину следует отстранить от должности за антигосударственную политику и саботаж поручений президента РФ Владимира Путина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, руководство ЦБ, как и Минфина РФ, являются реальной «пятой колонной».

«Представленный в Госдуму документ о кредитно-денежной политике (ДКП) на 2024-2026 годы (является) показателем безответственности и вообще реальной «пятой колонной», которая никогда не даст развиваться стране. Почему? Вот у них в основах (ДКП) ставка 15% ключевая написана в 2025 году, она ж уже в 2023-м введена. Но она в принципе не дает возможности реализовать провозглашаемое президентом страны десятилетие необходимости роста ВВП не менее 3% и импортозамещения, и роста экономики как таковой. Потому что, кроме ДКП, у нас бюджетная политика, куда так же, как в ДКП, МВФ (Международный валютный фонд) заложил бюджетное правило не без участия в том числе Банка России», – констатировал Коломейцев.

Парламентарий полагает, что рост экономики не стимулируется «ни бюджетными вливаниями, ни ДКП, ни тем более налоговой политикой» из-за навязанных МВФ «постулатов о необходимости бюджетного правила, минимальной монетизации экономики». «На протяжении последних 10 лет только 2 года монетизация экономики составляет 52-55%. Всё остальное время была ниже нормативно допустимых 50%, а в 2022 году она была вообще 16%. Ну, а как (иначе), если у вас банковская система выполняет роль рантье?! Вдумайтесь, за 10 лет доходы банковского сектора составили 13,5 трлн рублей. Это узкая группа ограниченных людей, которая в принципе тормозит экономику, разбогатела на половину госбюджета, его доходной части», – подчеркнул он.

«В данной ситуации мы настаиваем на необходимости изменения ДКП или отставки руководства Банка России. Почему? Понимаете, она (Набиуллина) ведь не выполняет 75 статью Конституции, которая гласит, что Банк России главный ответственный за стабильность денежной валюты. А какая стабильность, если за год на 80% девальвировали валюту?» – заявил депутат.

При этом Коломейцев обратил внимание, что в основах ДКП на 2024-2026 годы «ни одной буквы не написано о том, как ЦБ будет дальше делать рубль авторитетной валютой». «Президент говорит – надо рассчитываться в национальных валютах, а ЦБ берет и обесценивает валюту на 80%. В результате мы за одно и то же будем на 80% получать меньше. Это получается чисто антигосударственная, с нашей точки зрения, политика. И мы вообще считаем, что политика ЦБ обанкротилась, когда у нас отняли 356 млрд (долларов) только золотовалютных резервов. За это кто-нибудь ответил? Как вы считаете, в любом ЦБ любой страны мира из «Двадцатки» держали бы председателя, который девальвировал валюту на 80%? В каком ЦБ параллельно к этому сделали (рубль) плавающей валютой, сделали обязательным обогащение только узкой группы приближенных людей из банковского сектора?» – заявил он.

«Мы последовательно будем доносить свою позицию о необходимости изменения ДКП», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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