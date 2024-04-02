Центробанк проведет эксперимент по внедрению единого QR-кода

Первый заместитель председателя Центрального Банка РФ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме во вторник, 2 апреля, заявила, что в середине текущего года в России будет проведен эксперимент с несколькими банками по внедрению единого универсального QR-кода для платежей.

В ходе своего выступления Скоробогатова сказала: «В этом году мы хотим запустить пилот уже с несколькими банками, это будет середина года, поскольку граждане путаются, когда большое количество QR-кодов при оплате. Вместе с участниками рынка мы поняли, что нам нужно сделать внедрение универсального QR, это некий технологический стандарт, который не заставляет человека думать, каким QR он платит. К тому же универсальный QR-код упростит жизнь гражданам и бизнесу».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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