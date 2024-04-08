Боятся санкций: банки Казахстана замедлили обработку переводов из России

Сроки проведения платежей из России в Казахстан увеличились до двух-трех недель. Причиной этому послужили опасения казахстанских банков попасть под вторичные санкции США. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Сложности начались еще в январе 2024 года, когда сроки проведения операций существенно увеличились, а с конца февраля ситуация усугубилась. Как отметил вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев, банки Казахстана пытаются максимально защитить себя от возможного введения вторичных санкций и не хотят зачислять платежи из России. По его словам, долларовые операции «висят» давно, но сейчас трудности начались и с транзакциями в рублях и тенге. Более того, указал эксперт, некоторые местные банки, например, Halyk Bank, вообще перестали работать с Россией.

Председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников объяснил сложившуюся ситуацию тем, что теперь банки Казахстана проводят углубленные комплаенс-проверки клиентских операций для выявления возможных санкционных рисков и угроз.

По словам начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева, особенно проблема коснулась местных банков, у которых на расчетно-кассовом обслуживании есть клиенты из недружественных по отношению к России стран.

Аналогичная проблема наблюдается и с платежами из России в Киргизию, указал коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

В то же время, эксперт отметил, что проверки ужесточились и на стороне России – ЦБ стал больше следить за нелегальными операциями, связанных с онлайн-казино. Эксперт пояснил, что раньше такие схемы часто шли через банки стран СНГ и затем в офшоры, однако онлайн-казино в РФ запрещены и сейчас с этим рынком борются активнее.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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