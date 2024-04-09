Центробанк рекомендовал упростить прием заявлений на кредитные каникулы у пострадавших от паводка

Центральный банк России во вторник, 9 апреля, выпустил заявление с рекомендацией кредитным организациям принимать заявления на предоставление кредитных каникул у людей, пострадавших от наводнений в упрощенном порядке.

В сообщении, опубликованном на сайте регулятора, в частности, говорится: «Банк России рекомендовал кредиторам учитывать положение заемщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке. Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже».

Кроме того, Центробанк советует страховым компаниям временно освободить от выплат тех пострадавших, кто оплачивает свой страховой полис в рассрочку.

«Компании могут сами сообщить своим клиентам, что у тех есть право на выплату, и рассказать, как ее оформить. …Кредиторам и страховщикам рекомендуется найти возможность создать специальный канал общения с пострадавшими от наводнений», – сообщили также в Банке России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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