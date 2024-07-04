ЦБ может рассмотреть в июле повышение ключевой ставки до 18%

Совет директоров Банка России на заседании в конце июля может обсудить повышение ключевой ставки с 16% до 17% или 18%. Об этом сообщил зампред Центробанка Алексей Заботкин.

«На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% – скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», – сообщил Заботкин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Прайм»).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее сообщала, что на июньском заседании рассматривалось как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение – на 1 и 2 процентных пункта.

Заботкин также отметил, что высокие темпы экономического роста в России сопровождаются высокой инфляцией и ее нежеланием замедляться. «Экономика упирается в ограничение производственных возможностей: спрос растет быстрее, чем экономика наращивает свой потенциал. Это создает дополнительную инфляцию», – пояснил он. В связи с этим, по его мнению, стране «требуется пройти через некоторый период жесткой денежно-кредитной политики». По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении.

По словам зампреда ЦБ, пик годовой инфляции в РФ будет наблюдаться в июле, а с августа-сентября регулятор ожидает постепенное снижение годовой инфляции в стране. Пик годовой инфляции Заботкин связал со значительным повышением тарифов на ЖКХ. «Оно является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, потому что, я напомню, что в прошлом июле повышения тарифом ЖКХ не происходило», – отметил он.

Цель по годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине 2025 года, добавил Заботкин. «По итогам следующего года мы намерены обеспечить возвращение инфляции к цели в 4%, это является частью нашего прогноза», – сказал он.

Ранее в Ассоциации банков России спрогнозировали повышение ключевой ставки в июле при сохранении нынешних темпов инфляции. По оценке вице-президента АБР Алексея Войлукова, рынок уже готов к ужесточению денежно-кредитной политики.

Напомним, 7 июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, но при этом указал на возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании и необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике существенно более продолжительный период, чем предполагалось ранее. В ЦБ при этом настаивают, что проводимая денежно-кредитная политика позволит закрепить эффекты от произошедшего в апреле ужесточения денежно-кредитных условий и обеспечит возвращение инфляции к цели в 2025 году.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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