В России появятся небанковские платежные услуги

Нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект, который позволяет создать институт небанковских поставщиков платежных услуг.
Согласно документу, деятельность этих компаний будет контролироваться Центральным банком РФ. Для включения в специальный реестр они должны соответствовать определенным критериям, включая хорошую деловую репутацию и достаточный финансовый капитал.
Как пояснили авторы законопроекта, в настоящее время на платежном рынке работают как банки, так и небанковские кредитные организации. В этой связи было предложено разрешить небанковским поставщикам платежных услуг проводить небольшие финансовые операции.
Москва, Анастасия Смирнова
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