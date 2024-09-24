В России появятся небанковские платежные услуги

Нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект, который позволяет создать институт небанковских поставщиков платежных услуг.

Согласно документу, деятельность этих компаний будет контролироваться Центральным банком РФ. Для включения в специальный реестр они должны соответствовать определенным критериям, включая хорошую деловую репутацию и достаточный финансовый капитал.

Как пояснили авторы законопроекта, в настоящее время на платежном рынке работают как банки, так и небанковские кредитные организации. В этой связи было предложено разрешить небанковским поставщикам платежных услуг проводить небольшие финансовые операции.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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