Рубль опять ослабляют: Центробанк поднял курсы доллара и евро

Сегодня Банк Росси вновь повысил официальные курсы американской и европейской валют. Завтра, 3 октября, доллар будет стоить больше 94 рублей, евро – дороже 104.

Центробанк поднял курс «американца» до 94,5054 рубля (+1,1473 рубля), «европейца» до 104,4481 рубля (+80 копеек). Юань официально будет стоить 13,3914 рубля (+20 копеек).

Напомним, Банк Росси с 13 июня рассчитывает официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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