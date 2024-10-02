российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 октября 2024, 20:06 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Рубль опять ослабляют: Центробанк поднял курсы доллара и евро

Сегодня Банк Росси вновь повысил официальные курсы американской и европейской валют. Завтра, 3 октября, доллар будет стоить больше 94 рублей, евро – дороже 104.

Центробанк поднял курс «американца» до 94,5054 рубля (+1,1473 рубля), «европейца» до 104,4481 рубля (+80 копеек). Юань официально будет стоить 13,3914 рубля (+20 копеек).

Напомним, Банк Росси с 13 июня рассчитывает официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Рубль

Глава ВТБ прогнозирует рост курса доллара / Ослабление рубля: евро стал ещё дороже / Курс евро опять стал выше 100 рублей / Официальный курс евро снова стал дешевле 100 рублей / Банк России резко повысил курсы доллара и евро / Курс доллара теперь зависит только от Банка России / Юань станет основной иностранной валютой в России и ориентиром для участников рынка / Россия получила рекордную выручку в рублях за экспорт в Европу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рубль, ЦБ РФ,