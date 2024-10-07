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Понедельник, 7 октября 2024, 20:41 мск

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Евро стал дороже 105 рублей

Сегодня Банк России повысил официальные курсы американской и европейской валют на завтра, 8 октября. Из данных на сайте ЦБ следует, что доллар будет стоить дороже 96 рублей, евро – больше 105 рублей.

Центробанк повысил курс «американца» почти на 1,2 рубля – до 96,0649. «Европеец» подорожает на 56,5 копейки – до 105,3069 рубля. Юань завтра будет стоить 13,5537 рубля (+14 копеек).

Как отмечают аналитики «БКС Экспресс», давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Это обусловлено, с одной стороны, сокращением экспортной выручки из-за санкций и геополитики. С другой – восстановлением импорта, который также испытывает давление со стороны санкционного фактора.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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