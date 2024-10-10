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Четверг, 10 октября 2024, 22:10 мск

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Впервые за год: курс доллара превысил 97 рублей

Банк России повысил официальный курс доллара на завтра, 11 октября, до рекордной за последний год отметки. Американская валюта в пятницу будет стоить 97,24 рубля.

В последний раз «американец» превышал отметку в 97 рублей в октябре 2023-го.

Официальный курс евро повышен на 9 копеек до 106,50 рубля, юаня почти не изменился и составил 13,69 рубля.

Как считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, ключевой причиной ослабления национальной валюты остается дисбаланс внешнеторговых операций: экспорт сокращается при одновременном увеличении импорта.

«Валютные интервенции в рамках бюджетного правила, возобновленные 7 октября, пока не оказывают значительного влияния на курс из-за относительно небольших объемов. Сдерживающими факторами выступают жесткая монетарная политика ЦБ РФ и действующие меры валютного контроля», – пояснил эксперт, слова которого приводит «Прайм».

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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