Путин заявил об ожидаемом сокращении дефицита бюджета

Доходы России по итогам года могут превысить план, что сократит дефицит федерального бюджета, поделился президент РФ Владимир Путин.

Глава государства встретился с главой фракции «Новые люди» в Госдуме Алексеем Нечаевым. Парламентарий сообщил, что партия работает над принятием бюджета на 2025 год. В ходе встречи Путин поделился ожиданиями роста доходов по итогам текущего года.

«Небольшой дефицит. Рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше», – сказал президент. Пресс-служба Кремля сообщила о ходе беседы.

По итогам девяти месяцев российский бюджет сложился с профицитом в 169 млрд рублей. Минфин уточнил, что по итогам года размер дефицита ожидается в плановых пределах 2% ВВП.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube