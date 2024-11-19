Путин заявил об ожидаемом сокращении дефицита бюджета

Доходы России по итогам года могут превысить план, что сократит дефицит федерального бюджета, поделился президент РФ Владимир Путин.
Глава государства встретился с главой фракции «Новые люди» в Госдуме Алексеем Нечаевым. Парламентарий сообщил, что партия работает над принятием бюджета на 2025 год. В ходе встречи Путин поделился ожиданиями роста доходов по итогам текущего года.
«Небольшой дефицит. Рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше», – сказал президент. Пресс-служба Кремля сообщила о ходе беседы.
По итогам девяти месяцев российский бюджет сложился с профицитом в 169 млрд рублей. Минфин уточнил, что по итогам года размер дефицита ожидается в плановых пределах 2% ВВП.
Москва, Наталья Рязанова
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