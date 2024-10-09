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Среда, 9 октября 2024, 20:31 мск

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Российский бюджет вышел в плюс, но это ненадолго

По итогам девяти месяцев текущего года российский бюджет сложился с профицитом размере 169 млрд рублей, что на 1 619 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении министерства финансов РФ.

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-сентябре составил 26 289 млрд рублей, что на 33,2% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. «При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+21% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика», – пояснил Минфин.

В то же время, по предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-сентября 2024 года составил 26 120 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 23,3%.

«В целом, в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из размера первичного структурного дефицита равного 3,1 трлн рублей. Такая конструкция обеспечивает стабильный уровень заимствований и государственного долга в рамках переходного периода 2024 года», – отметил Минфин.

В ведомстве уточнили, что по итогам года размер дефицита ожидается в плановых пределах 2% ВВП.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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