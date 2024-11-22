Опять сильный обвал: доллар стал дороже 102 рублей

Ведущие иностранные валюты заметно подорожали по отношению к российскому рублю. Банк России повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник почти на 2 рубля – до 102,5761.

Как следует из данных Центробанка, курс евро увеличен на 1,35 рубля – до 107,4252 рубля. Официальный курс юаня повышен на 6,06 копейки до 13,9427 рубля.

Стоит отметить, что сегодня в ходе биржевых торгов юань превышал уровень в 14 рублей, что произошло впервые с октября 2023 года.

Аналитики «БКС Экспресс» обратили внимание на сильное и «монотонное» падение курса рубля. «Волатильность подавленная, курсы инвалют без серьезных колебаний как по линейке идут вверх. С начала осени девальвация рубля достигла 20%, и это много. На то были причины – арбитраж в юане стал возможен, юаневая ликвидность сжата ЦБ, а ставки денежного рынка вновь под 20%, а значит, ощущается дефицит предложения», – говорится в обзоре экспертов.

По их оценке, фундаментально против рубля играют как сам рост доллара на глобальной валютной арене до осенних максимумов 2023 г., так и внутренние причины – рост геополитической напряженности приводит к расширению риск-премии и повышению дисконта в российских финансовых активах. При этом нормативы репатриации выручки снижены, как и сокращена ЦБ продажа валюты по бюджетному правилу.

«Рубль не может даже опереться на жесткую ДКП ЦБ и рост ключевой ставки, поскольку привычного керри-трейда давно нет», – отмечают аналитики.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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