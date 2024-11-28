Рябков объявил пройденной точку невозврата в создании финсистемы БРИКС

БРИКС прошла точку невозврата в создании собственной финансовой системы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, пока рано рассуждать о темпах процесса.

«Мы сделали важные шаги вперед. Заложили хорошую основу, добротную, надежную, стабильную основу для создания альтернативы структурам в сферах банковского обслуживания и финансов, где доминирует западная группа. Главное, что пройдена точка. Назову ее точкой невозврата. А темп будет зависеть от того, как это будет сформулировано нашими лидерами», – цитирует Рябкова «Интерфакс».

Замминистра подчеркнул, что БРИКС работает над своей системой не для замены «чему бы то ни было», работа ведется ради роста и развития стран внутри группы. Чтобы враждебно настроенные государства лишились нынешних возможностей ограничивать это развитие и негативно влиять на экономики других стран. Члены БРИКС уделяют много внимания этому вопросу.

«Здесь не все просто, прогресс на этом направлении требует особой тщательности и внимания, чтобы появилась, наконец, работоспособная система в этой сфере», – добавил Рябков.

Ранее в Минфине РФ рассказали, что страны БРИКС обсуждают создание единой платежной системы для отказа от использования SWIFT. Этот вопрос актуален на фоне постоянного ужесточения санкционного режима со стороны Запада.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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