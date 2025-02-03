Официальный курс доллара подскочил почти на 2 рубля

Центральный банк РФ повысил официальные курсы основных валют на завтра, 4 февраля. Американский доллар подорожал на два рубля.

Как следует из материалов ЦБ, курс «американца» поднялся на 2,13 рубля – до 99,9433 рубля, европейской валюты увеличился на 36,09 копейки – до 102,4910 рубля

Официальный курс юаня повышен на 14,57 копейки – до 13,4095 рубля.

Наблюдатели обращают внимание, что сегодня доллар США резко подорожал к подавляющему большинству валют, некоторые из которых установили исторический минимум. В частности, индийская рупия резко подешевела по отношению к американской валюте, впервые превысив уровень в 87 рупий.

Валютный шок был спровоцирован повышением США импортных пошлин на экспорт из Канады, Китая и Мексики.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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