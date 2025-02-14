Наиуллина не исключила дальнейшее повышение ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки.

По ее словам, ЦБ будет готов вернуться к вопросу о повышении ставки на ближайшем заседании, если набранной жесткости денежно-кредитных политики окажется недостаточно.

«Мы пришли к выводу, что сохранение паузы в повышении ключевой ставки является наиболее взвешенным решением в текущих условиях. На ближайших заседаниях мы должны будем убедиться, что те тенденции, которые сформировались, устойчиво ведут к снижению инфляции. Если достигнутого уровня жесткости будет недостаточно для устойчивого охлаждения кредитования и торможения инфляции, мы не исключаем дальнейшего повышения ставки», – сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

Отметим, что ЦБ по итогам заседания совета директоров повысил прогноз средней ключевой ставки в 2025-2026 годах. С 17 февраля и до конца текущего года регулятор ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,7-22,1%. Прогноз средней ключевой ставки до конца 2025 года повышен с 17-20% до 19-22%, на 2026 год – с 12-13% до 13-14%.

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых и оценит целесообразность ее повышения на ближайшем заседании 21 марта.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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