В Госдуме предложили поднять вдвое лимит страхового возмещения по вкладам

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект об увеличении максимальной суммы страхового возмещения по вкладам с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди».

Поправки предлагается внести в закон «О страховании вкладов в банках РФ». Авторы документа обосновывают свое предложение изменившимися экономическими условиями, ростом инфляцией и изменениями в доходах населения. Они указывают, что максимальная сумма страхового возмещения в 1,4 млн рублей была установлена еще в 2014 году и не учитывает изменения, произошедшие за последние десять лет.

В пояснительной записке отмечается, что повышение порога страхования вкладов «позволит обеспечить адекватную защиту сбережений граждан в условиях текущей экономической ситуации и снизить риски потерь для вкладчиков в случае банкротства банка или отзыва лицензии».

По мнению парламентариев, принятие законопроекта повысит доверие населения к банкам и создаст дополнительные стимулы для привлечения средств граждан в банковскую систему. Это, убеждены авторы инициативы, положительно скажется на развитии финансового сектора страны.

В правительстве РФ сообщили, что после внесения документа в Госдуму будет подготовлен официальный отзыв на него. В кабмине отметили, что оснований для подготовки правительственного заключения на законопроект перед его внесением в парламент нет, так как представленный документ не затрагивает вопросы налогов, государственных займов и финансовых обязательств государства.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube