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Пятница, 21 февраля 2025, 19:31 мск

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Официальный курс доллара подешевел ещё сильнее

Банк России вновь понизил курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на выходные и понедельник.

Как следует из данных регулятора, курс «американца» уменьшился почти на 34 копейки до 88,1676 рубля, «европейца» – на 47 копеек до 92,0152 рубля. Официальный курс юаня понижен на 8 копеек – до 12,0430.

Примечательно, что с 21 января после инаугурации президента США Дональда Трампа курс доллара упал почти на 14 рублей с отметки почти в 102 рубля. В то же время курс евро опустился на 13 рублей с уровня 105 рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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