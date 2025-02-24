ЕС отключит от SWIFT еще 13 российских банков (СПИСОК)

Банки «Ак барс», «Уралсиб», «Точка», «Синара», Росэксимбанк, Примсоцбанк и еще семь региональных финансово-кредитных организаций будут отключены от международной системы SWIFT в рамках 16-го пакета антироссийских санкций, объявленного сегодня ЕС.

Также от SWIFT также будут отключены Национальный резервный банк (НРБ), ББР-банк, Мирбизнесбанк, Кузнецкбизнесбанк, банк «Кубань-кредит», НКО «Петербургский расчетный центр» и РНКО «Платежный конструктор».

Из публикации в официальном журнале ЕС следует, что от SWIFT финансовые организации будут отключены 17 марта 2025 года.

Санкционный список ЕС дополнен 48 физическими лицами и 35 организациями. Кроме того, новые ограничения включают запрет на импорт из России первичного алюминия и продажу игровых консолей. Также введены санкции еще против 74 танкеров из так называемого «теневого флота» РФ и утвержден запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ, в том числе Lenta, NewsFront, «Красная звезда».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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