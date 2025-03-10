В МВД рассказали о мошеннической схеме с переводами на карту

Поступление средств на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть как случайной ошибкой, так и началом мошеннической атаки. С таким предупреждением выступило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Чтобы обезопасить себя от мошеннических действий, киберполиция рекомендует предпринять несколько шагов. Во-первых, необходимо проверить счет и убедиться, что деньги действительно зачислены на ваш счет, поскольку сообщение о поступлении средств может оказаться подделкой. Во-вторых, следует немедленно сообщить в банк о неожиданном поступлении средств. Финансовая организация должна провести проверку.

В МВД также отметили, что не стоит тратить полученные деньги до выяснения обстоятельств. «Расходование этих денег может быть расценено как необоснованное обогащение, что влечет за собой обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки», – предупредили в киберполиции.

Кроме того, правоохранители не рекомендуют самостоятельно пытаться вернуть деньги – все операции по возврату должны осуществляться через банк. «Если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема (например, с последующим шантажом в связи с переводом «террористу» или транзитным переводом украденных денег через вашу карту)», – пояснили в МВД.

Также в киберполиции призвали сохранять все звонки и сообщения от предполагаемого отправителя. Это может помочь в случае разбирательств.

Ранее президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МВД сообщал, что в 2024 году ущерб от преступлений, совершенных в киберпространстве, превысил 200 млрд рублей. Почти четверть жертв мошенников – пенсионеры. При этом раскрываемость киберпреступлений снизилась и составила около 23%. Путин назвал масштабы интернет-мошенничества недопустимыми и указал на необходимость срочного противодействия со стороны властей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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