Крайне острая ситуация: Путин назвал недопустимыми масштабы Интернет-мошенничества

Интернет-мошенничество в России приобрело недопустимые масштабы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. По его словам, необходимо срочное противодействие со стороны властей.

«Ситуация, которую мы обсуждаем, является крайне острой. Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие», – констатировал глава государства.

По его словам, алгоритм действий после обсуждения с правоохранительными органами и представителями правительства уже понятен, и необходимы срочные меры.

«Давайте сделаем быстро все это, без так называемого периода охлаждения, о котором говорила председатель Центрального банка. То есть ждать ничего не нужно. В целом все понятно, нужно только действовать», – поручил президент.

«Нужно только расставить акценты, поставить точки над i и завершить эту работу, ну а по мере того, как будут реализовываться принимаемые решения, анализировать правоприменительную практику и вносить коррективы», – подчеркнул Путин.

Ранее сегодня глава государства на расширенной коллегии МВД обращал внимание, что в 2024 году ущерб от преступлений, совершенных в киберпространстве, превысил 200 млрд рублей. Почти четверть жертв мошенников – пенсионеры. При этом раскрываемость киберпреступлений снизилась и составила около 23%.

Москва, Светлана Антонова

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