В Госдуме ожидают сохранение ключевой ставки на мартовском заседании ЦБ

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал сохранение ключевой ставки на заседании Центробанка 21 марта.

«На заседании в марте Банк России скорее всего оставит ключевую ставку на текущем уровне 21%», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

По его словам, последние данные говорят о том, что инфляционное давление растет, но с другой стороны, курс рубля укрепляется.

«Вероятно, ожидать снижения ключевой ставки можно не раньше июня – июля», – отметил Аксаков. По его мнению, «многое будет зависеть от геополитической ситуации».

Напомним, 14 февраля Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда допустила дальнейшее повышение ключевой ставки, если нынешней жесткости денежно-кредитных политики окажется недостаточно для замедления инфляции и устойчивого охлаждения кредитования.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube