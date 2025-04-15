Банк России обозначил сроки снижения инфляции

Инфляция в России в отсутствие новых сильных шоков перейдет к снижению в мае текущего года. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка.

Аналитики считают, что это произойдет как за счет дальнейшего постепенного торможения текущего роста цен, так и из-за выхода из расчета годовой инфляции высоких значений месячных приростов мая-декабря 2024 года.

В то же время, как подчеркивается в материалах, рост потребительских цен в России с поправкой на сезонность хотя и продолжил замедляться, но оставался высоким. «Для возвращения инфляции к 4% потребуется продолжительное время поддерживать жесткие денежно-кредитные условия», – говорится в бюллетене.

По итогам марта инфляция в России составила 10,3%.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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