Центробанк РФ заметил замедление темпов инфляции

По итогам апреля в России наметилась тенденция к снижению темпов инфляции. Как говорится в отчете Центробанка, в 4 регионах цены за месяц снизились, а в 59 – росли медленнее, чем в марте.

«Замедлился рост цен на услуги и продовольствие, хотя он и остается высоким. Удвоилось по сравнению с мартом число регионов (до 39), где дешевели непродовольственные товары. В остальных регионах они дорожали, но слабее, чем месяц назад», – уточнил регулятор.

По его оценке, в апреле годовая инфляция в России снизилась до 10,2%, и в 48 российских регионах развернулась вниз.

Как считает ЦБ, для устойчивого снижения инфляции требуются более сдержанный рост спроса в экономике и продолжительный период высоких ставок по кредитам и депозитам. Регулятор рассчитывает, что сокращение темпов роста цен будет ощутимо заметно к концу текущего года.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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