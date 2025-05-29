российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 мая 2025, 21:08 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Центробанк сообщил об увеличении международных резервов РФ

За неделю золотовалютные резервы России увеличились на 1,6% и составили $678,5 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 23 мая 2025 года составили 678,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 11,0 млрд долларов США, или на 1,6%, в результате положительной переоценки», – уточнил регулятор.

По состоянию на конец дня 16 мая международные резервы ЦБ составляли 667,5 миллиарда долларов.

Рекорд международных резервов России был достигнут 9 мая, когда их объем достигал $687,3 млрд.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине западные страны «заморозили» порядка $300 млрд российских активов, в том числе из резервов. ЦБ продолжает их учитывать в своей статистике.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / ЦБ РФ

Официальный курс евро упал почти на полрубля / Центробанк РФ заметил замедление темпов инфляции / Вице-премьер РФ назвал высокую ставку ЦБ временным явлением / Банк России назначил официальные курсы иностранных валют / Банк России назначил официальные курсы иностранных валют / Официальный курс евро снова опустился до 90 рублей / Официальный курс доллара опустился ниже 80 рублей / Инфляционные ожидания россиян вновь начали повышаться

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,