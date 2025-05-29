Центробанк сообщил об увеличении международных резервов РФ

За неделю золотовалютные резервы России увеличились на 1,6% и составили $678,5 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 23 мая 2025 года составили 678,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 11,0 млрд долларов США, или на 1,6%, в результате положительной переоценки», – уточнил регулятор.

По состоянию на конец дня 16 мая международные резервы ЦБ составляли 667,5 миллиарда долларов.

Рекорд международных резервов России был достигнут 9 мая, когда их объем достигал $687,3 млрд.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине западные страны «заморозили» порядка $300 млрд российских активов, в том числе из резервов. ЦБ продолжает их учитывать в своей статистике.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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