российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 июля 2025, 19:28 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Глава Сбербанка назвал оптимальный уровень «нейтральной» ставки ЦБ

Глава «Сбербанка» Герман Греф считает, что средства россиян необходимо перенаправить из банковских депозитов на фондовый рынок. По его оценке, оптимальным уровнем нейтральной ключевой ставки Центробанка является 14%.

«Снижение ставки – это в первую очередь. Все остальные льготы дадут очень маленькую прибавку», – сказал он (цитата по «Прайм»), отвечая на вопрос, какие льготы помогут стимулировать инвесторов направлять средства на фондовый рынок РФ.

По его словам, согласно исследованию «Сбербанка», «нейтральной является ставка в 14%».

«Когда у тебя идет (выбор) между депозитом, который тебе дает в реальном выражении 15% годовых, гарантировано, и вложением в какие-то ценные бумаги, которые у тебя будут волатильнее на рынке и не факт, что будут расти, то, конечно, инвесторов, желающих вкладывать акции в SPO или в IPO, не так много», – пояснил Греф.

Ранее в ходе Финансового конгресса Греф высказался за более решительно снижение ставки ЦБ.

Напомним, Центробанк РФ 6 июня впервые почти за три года снизил ключевую ставку – до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / ЦБ РФ

«Очевидно, что снижение назрело»: Греф высказался за более активное уменьшение ключевой ставки / Бюджетные выплаты скоро протестируют в цифровых рублях / Внешний долг России с начала года вырос на почти на 26 млрд долларов / Центробанк допустил пересмотр прогноза по снижению ключевой ставки / Прибыль банковского сектора в России снизилась на 10% / Центробанк повысил официальные курсы валют / Центробанк понизил официальные курсы иностранных валют / Центробанк скорректировал дату массового внедрения цифрового рубля

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,