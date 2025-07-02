Глава Сбербанка назвал оптимальный уровень «нейтральной» ставки ЦБ

Глава «Сбербанка» Герман Греф считает, что средства россиян необходимо перенаправить из банковских депозитов на фондовый рынок. По его оценке, оптимальным уровнем нейтральной ключевой ставки Центробанка является 14%.

«Снижение ставки – это в первую очередь. Все остальные льготы дадут очень маленькую прибавку», – сказал он (цитата по «Прайм»), отвечая на вопрос, какие льготы помогут стимулировать инвесторов направлять средства на фондовый рынок РФ.

По его словам, согласно исследованию «Сбербанка», «нейтральной является ставка в 14%».

«Когда у тебя идет (выбор) между депозитом, который тебе дает в реальном выражении 15% годовых, гарантировано, и вложением в какие-то ценные бумаги, которые у тебя будут волатильнее на рынке и не факт, что будут расти, то, конечно, инвесторов, желающих вкладывать акции в SPO или в IPO, не так много», – пояснил Греф.

Ранее в ходе Финансового конгресса Греф высказался за более решительно снижение ставки ЦБ.

Напомним, Центробанк РФ 6 июня впервые почти за три года снизил ключевую ставку – до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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