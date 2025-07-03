ЦБ, скорее всего, рассмотрит снижение ключевой ставки в июле – Набиуллина

Центробанк на заседании 25 июля с большой вероятностью рассмотрит дальнейшее снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции на Финансовом конгрессе ЦБ.

«Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения», – цитирует Набиуллину «Прайм».

Глава Банка России указала на замедление инфляции, которое происходит быстрее, чем ЦБ в предыдущем прогнозе. «Мы в июле будем весь прогноз обновлять. И прогноз по инфляции будем, возможно, корректировать и по траектории ключевой ставки», – добавила она.

Вместе с тем Набиуллина подчеркнула, что регулятор будет принимать решение «очень осторожно» в соответствии со статистическими данными. «Любое решение не гарантированно, в том числе и что будет обязательное снижение ставки», – добавила руководитель ЦБ (цитата по РБК).

В то же время, глава регулятора констатировала, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ в июне оказало влияние на экономику, что отражается в рыночных ставках. Однако, ожидания сверхбыстрого снижения ключевой ставки могут привести при преждевременном избыточном снижении к обратному результату, предупредила Набиуллина. Тогда, по ее словам, вместо снижения ставки придется ее повышать.

Накануне в ходе Финансового конгресса глава «Сбербанка» Герман Греф высказался за более решительное снижение ставки ЦБ. «Очевидно, что снижение назрело, и на мой взгляд – снижение на 100-200 базисных пунктов будет неощутимым, нужен значительно более серьезный шаг», – приводит его слова «Прайм».

Напомним, Банк России 6 июня впервые почти за три года снизил ключевую ставку – до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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