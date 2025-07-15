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Вторник, 15 июля 2025, 21:47 мск

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Банк России заметил июньское замедление инфляции

В июне месячный рост потребительских цен с поправкой на сезонность замедлился, а в годовом выражении оказался близок к цели по инфляции в 4%. Об этом говорится в докладе аналитиков Центробанка РФ.

В то же время эксперты подчеркнула, что устойчивое снижение инфляции до 4% и ее стабилизация на этом уровне требуют поддержания жестких денежно-кредитных условий продолжительное время.

По оценке аналитиков, осложняют ситуацию два фактора. С одной стороны, в текущей динамике цен, включая устойчивые компоненты, по-прежнему отражается сдерживающий эффект переноса укрепления рубля. После стабилизации валютного курса этот эффект исчезнет.

«Во-вторых, наблюдается высокая неоднородность в динамике цен. В частности, цены на рыночные услуги, спрос на которые слабо зависит от кредитования, все еще быстро растут. При этом оценка вклада факторов спроса в рост цен пока остается выше оценок I квартала. Закрепление роста потребительских цен на целевом уровне требует дополнительного подтверждения», – пояснили эксперты Центробанка.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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