Официальный курс доллара стал выше 85 рублей

Центробанк РФ назначил официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на завтра, 12 сентября. Как следует их данных регулятора, американский доллар стал дороже 85 рублей, а евро пока остается чуть ниже 100 рублей.

Так, курс «американца» увеличен на 74,36 копейки – до 85,6647 рубля, а «европеец» подешевел на 8,79 копейки – до 99,7367 рубля.

Официальный курс китайского юаня повышен на 4,12 копейки – до 11,9373 рубля.

Ранее сегодня пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация с повышением курсов валют не прерогатива Кремля, а результат рыночных процессов. При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что макроэкономическая ситуация в стране остается стабильной.

Эксперты объясняют ослабление рубля рядом фундаментальных факторов: сокращение предложения иностранной валюты из-за падения цен на нефть и санкционного давления на российских экспортеров, повышение спроса на валюту из-за восстановления импорта благодаря смягчению кредитных условий, ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка РФ.

