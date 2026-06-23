Почти половина россиян никогда не проверяют банкноты на подлинность

Около половины жителей России никогда не проверяли деньги на подлинность. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Банка России «Отношение населения Российской Федерации к различным средствам платежа».
47% россиян никогда не проверяют банкноты на подлинность. При этом 11% респондентов отметили, что проверяют купюры всех номиналов. Чем выше номинал банкноты, тем чаще ее проверяют. Чаще всего проверяют подлинность банкнот жители Дальневосточного федерального округа (62%), а реже всего – Северо-Кавказского (39%).
В первую очередь граждане обращают внимание на водяной знак (58%), защитную нить (33%) и тактильное восприятие бумаги (32%). На скрытые цветные цифры и полосы, а также оптически переменные элементы смотрят реже – 27% и 25% соответственно.
На другие элементы защиты – внедренные в бумагу волокна, повышенную рельефность элементов изображения, микроперфорацию, кипп-эффект и микротекст – обращают внимание от 12% до 23% респондентов.
Москва, Зоя Осколкова
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