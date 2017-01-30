Российские ученые нашли средство от наркомании / Лекарство не даст получить удовольствие от дозы

Публикации за 30.01.17

В скором будущем в России может появиться отечественный аналог лекарства от наркотической зависимости. Российские исследователи разработали молекулу, которая блокирует эйфорию от наркотиков. Препарат имеет перспективы применения в профилактических целях. Испытания нового лекарства на животных стартуют уже в этом году.

В настоящее время в России около 600 тысяч зарегистрированных наркоманов. Реальное число наркозависимых от 4 до 7 млн, предполагают в ФСКН. Новый препарат является не наркотическим аналогом морфина, пишут «Известия». При введении лекарства организм человека начинает вырабатывать антитела, которые не дают наркотическим веществам проникнуть в мозг. В результате пациент не получает от наркотиков никакого удовольствия.

На российском рынке нет отечественного аналога лекарства, которым бы лечили наркоманию, при этом терапия замещения, когда тяжелые наркотики заменяют на более легкие, в нашей стране запрещена. Зарубежные препараты имеют множество побочных эффектов, но излечиваются всего 10-30% наркоманов. Ученые уверены, что российское лекарство будет эффективно в борьбе с опиоидной зависимостью, а именно, с героином, морфином, дезоморфином.

Сейчас разработчики готовы приступить к доклиническим испытаниям на животных. Если они пройдут успешно, ученые приступят к следующему этапу – испытание на людях. Готовое лекарство будет получено к 2023 году. Отмечается, что на полное избавление от зависимости с помощью нового препарата понадобится 1-2 года.

Кроме того, лекарство имеет перспективы применения для профилактических целей, например, среди подростков. Впрочем, ученые не спешат развивать эту тему, пока препарат не прошел все испытания, а также не выявлены побочные эффекты от его применения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.01.17

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