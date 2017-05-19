В Китае в борьбу за чистый воздух вступили дегустаторы смога

Необычные специалисты по экологии появились в Китае. Их называют дегустаторами смога, и они могут на нюх определить степень загрязненности воздуха и источник вредных выхлопов.
Для того чтобы стать дегустатором смога, нужно пройти специальное обучение в Центре контроля за состоянием окружающей среды в китайской провинции Хэбэй. Затем специалист получает лицензию от местных властей и приступает к работе.
Сомелье воздуха облают отменным обонянием, чтобы обострить нюх, специалистам не рекомендуется употреблять острую пищу, а также пользоваться духами и косметикой с парфюмерными отдушками, передает телеканал CGTN.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в КНР с каждым годом становится все хуже. В безветренные дни крупные города Поднебесной накрывает сильный смог. Доказано, что наличие посторонних частиц в воздухе провоцирует различные заболевания. Ранее в Китае появилась экологическая полиция, сотрудники которой выявляют случаи несанкционированного поджога мусора.
Пекин, Зоя Осколкова
Пекин. Другие новости 19.05.17
В Ставрополье девочка получила химожоги, выпив сок. Продажи напитка остановлены по всей стране. / Россия запретила поставки молочки из Белоруссии. В продукции обнаружены консерванты и антибиотики. / 50 случаев бешенства зафиксировано в Подмосковье. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»