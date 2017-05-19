В Китае в борьбу за чистый воздух вступили дегустаторы смога

Публикации за 19.05.17

Необычные специалисты по экологии появились в Китае. Их называют дегустаторами смога, и они могут на нюх определить степень загрязненности воздуха и источник вредных выхлопов.

Для того чтобы стать дегустатором смога, нужно пройти специальное обучение в Центре контроля за состоянием окружающей среды в китайской провинции Хэбэй. Затем специалист получает лицензию от местных властей и приступает к работе.

Сомелье воздуха облают отменным обонянием, чтобы обострить нюх, специалистам не рекомендуется употреблять острую пищу, а также пользоваться духами и косметикой с парфюмерными отдушками, передает телеканал CGTN.

Стоит отметить, что экологическая ситуация в КНР с каждым годом становится все хуже. В безветренные дни крупные города Поднебесной накрывает сильный смог. Доказано, что наличие посторонних частиц в воздухе провоцирует различные заболевания. Ранее в Китае появилась экологическая полиция, сотрудники которой выявляют случаи несанкционированного поджога мусора.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 19.05.17

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