Медиков обяжут пускать родных к пациентам в реанимацию

Медики должны предоставлять доступ родственников к больному, находящемуся в реанимационном отделении или в палате интенсивной терапии. С таким предложением выступил депутат Госдумы Николай Герасименко. Соответствующий законопроект, внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Народный избранник предлагает скорректировать федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». «Предоставлять возможность посещения родителями, иными членами семьи и иными законными представителями пациентов структурного подразделения медицинской организации, оказывающего реанимационные мероприятия, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», – говорится в документе.

Хотя в действующем законе возможность посещения родственниками больного в реанимации предусмотрена, оно «не содержит прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов». Минздрав в мае 2017 года опубликовал письмо «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (реанимации)», но оно не является обязательным к исполнению. «Доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача. Это вызывает негативную реакцию в обществе и зачастую снижает эффективность лечения пациентов», – говорится в пояснительной записке.

Герасименко приводит в пример зарубежный опыт. Во многих странах родственники и представители больного могут находиться с больным в реанимации. В то же время, автор инициативы указывает на данные Минздрава, согласно которым, «доступ родственников к пациентам, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, организован далеко не во всех медицинских организациях». «Принятие предлагаемого законопроекта позволит решить данную проблему», – говорится в документе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.01.18

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