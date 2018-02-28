Грипп накрыл Европу: в 12 странах вырос риск заражения вирусом

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила о высокой вероятности заражения гриппом в 12 государствах Европы. В Чехии эпидемия унесла жизни 50 человек за три недели. По данным Роспотребнадзора, в России превышение эпидпорога заболеваемости отмечено в 17 регионах.

«В 12-ти странах – Албании, Люксембурге, Чешской Республике, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Ирландии, Словакии, Швеции, Украине и Косово зарегистрирована высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа, в 20-ти – средняя, в 8-ми – низкая интенсивность», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Европе наиболее активны вирусы типа B, самые тяжелые случаи наблюдаются у лиц старше 15 лет. Из 3,2 тысячи обследованных проб, в 51% выявлен положительный результат на грипп В, в 33% – на грипп типа A.

Как сообщил Государственный институт здравоохранения Чехии, за три недели эпидемии в республике от гриппа скончались 50 человек, еще 200 жителей остаются в больницах, пишет портал iDNES. В целом по стране число заболевших составляет 2,2 тысячи человек на 100 тысяч граждан. В группе повышенного риска находятся люди старше 60 лет.

В России, по данным Роспотребнадзора, превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 17-ти субъектах. За неделю лабораторно обследовано более 6,2 тысячи человек. В структуре положительных находок доля вирусов гриппа составила 47,9%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.02.18

В Твери сердечница три часа ждала «скорую» и умерла в больнице. / Россия стремительно толстеет: молодежи с ожирением стало втрое больше. / Ученые выявили еще одно полезное свойство красного вина. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»