Китайские ученые выявили неожиданную опасность бургеров

Исследователи Сычуаньского университета выяснили, что бургеры провоцируют развитие астмы. Причем, другие продукты фастфуда, например, газированные напитки не приводят к таким печальным последствиям.

Китайские ученые определили, что именно употребление насыщенных жирных кислот активирует рецепторы, которые приводят к высвобождению химических веществ, способствующих хроническим воспалительным заболеваниям дыхательных путей, пишет газета The Sun.

Кроме того, вредная пища провоцирует развитие других аллергических заболеваний, среди которых сенная лихорадка и аллергический ринит.

Риск повышается у тех, кто употребляет бургеры не менее трех раз в неделю. При этом обилие фастфуда в рационе снижает потребление фруктов и овощей, которые богаты защитными питательными веществами.

По словам ученых, признанные вредными сладкие газировки, которыми традиционно запивают бургеры, не оказывают столь негативного эффекта на организм.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 13.07.18

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