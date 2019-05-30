Онищенко рекомендовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь», сообщает Rambler News Service. Ранее портал MedicalXpress представил работу американских ученых о пользе интервальных тренировок для людей старшего поколения. Эксперты подчеркнули, что у занимавшихся трижды в неделю спортом людей массовая доля жира сократилась практически на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни.

«Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное», – прокомментировал Онищенко исследование. Он также особо подчеркнул, что пожилым людям можно нагружать себя физическими тренировками только при отсутствии проблем с сердцем.

Бывший главный санитарный врач также отметил, что любой человек с избыточным весом находится либо в недиагностированной стадии диабета, или уже на ранней стадии этого заболевания. Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, комментируя исследование американских коллег, назвала самым эффективным способом избавления от жира на животе у пожилых людей правильно подобранные физические упражнения и тренировки.

Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко, в свою очередь, назвала физнагрузку недостаточной. По ее словам, нужно избежать дефицита витамина D, омега-3, половых гормонов и антиоксидантов, а также железа, йода и витаминов А и группы В.

Напомним, в январе 2015 года в Екатеринбурге разразился скандал в связи с весьма неоднозначным и циничным высказыванием депутата областного заксо Ильи Гаффнера. Как писал «Новый День», Илья Владимирович, выступавший куратором «единороссовской» программы «Народный контроль», проинспектировал цены на продукты в одном из торговых центров Екатеринбурга. Результаты оказались неутешительными: на многие виды продукции цены выросли на 25% и больше.

Но депутат счел, что это «не так страшно». «Надо вспомнить историю страны. Мы все русские, россияне, мы переживали и голод, и холод… Если, допустим, денежных средств мало, то, наверно, надо задуматься о здоровье и как-то поменьше питаться», – благодушно посоветовал народный избранник. Он также отметил, что «новогодний ажиотаж прошел, все наелись и теперь пора заниматься спортом».

После того, как цитату опубликовал в своем блоге телеведущий Евгений Енин, в комментариях поднялась волна возмущения. «Этот хрен с горы Гафнер обонкротил несколько сельских хозяйств и заводов в области и скупил их по остаточной стоимости а на некоторых просто работает, введя процедуру банкротства слав оборудование за копейки в аренду своим друзьям!!!! Сколько можно терпеть этот семейный подряд в области???? Гнать поганой метлой!!!» – написал один из пользователей Фейсбука (орфография авторская).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.05.19

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