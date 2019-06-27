В России подорожали витамины и биодобавки

Рост цен на биологически активные добавки спровоцировал падение спроса. Медики обеспокоены сложившейся ситуацией, так как большинство россиян испытывают дефицит витаминов, и отказ от них может спровоцировать ухудшение здоровья.

За последний год биодобавки подорожали на 17%, цена за упаковку которых в среднем составляет 190 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на доклад агентства DSM Group. Рост цен спровоцирован падением продаж в аптеках. При этом витамины не являются лекарственными средствами, а потому государственного регулирования цен на них нет.

Диетологи опасаются, что подорожание БАДов приведет к еще большему падению спроса, и все это негативно отразится на здоровье граждан. Дефицит витаминов из-за неправильного питания и климатических условий сегодня есть у большинства граждан РФ.

Чаще всего россиянам не хватает витамина D, который можно получить, потребляя рыбу, мясо или находясь на солнце. Так как большую часть года в России пасмурно, витамин D приходится восполнять с помощью добавок.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.06.19

Зато Голенко отчитался перед Аксеновым: крымчанам отказывают в медицинской помощи из-за проблем с Интернетом (ФОТО). / Массовое отравление на Кубани стало поводом для уголовного дела. / Ученые выявили опасность проживания в многоквартирных домах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»