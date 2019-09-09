В России хотят ввести ответственность за ложный вызов скорой помощи

Депутаты Госдумы обсуждают введение ответственности за ложный вызов скорой помощи. Сегодня до 50% вызовов бригады медиков в России не имеют отношения к категории экстренных и неотложных.

Идея введения ответственности граждан за ложный вызов скорой помощи была озвучена в экспертном совете при комитете Госдумы по охране здоровья, пишет ТАСС. По словам парламентариев, скорая помощь оказывается в экстренных случаях, и если гражданин вызывает медиков просто так, то с ним надо проводить разъяснительную работу.

К созданию системы ответственности за ложный вызов предлагается привлечь страховые компании. Беспричинный вызов скорой препятствует оказанию помощи нуждающимся, а значит граждане должны отвечать за свои действия. При этом депутаты настаивают на том, что конституционное право на бесплатную медицинскую помощь будет соблюдаться.

В настоящее время до половины вызовов скорой помощи в России не имеют отношения к категории экстренных и неотложных. Люди предпочитают звонить медикам и в тех случаях, когда недомогание не является тяжелым, а они способны самостоятельно дойти до больницы.

«Между тем скорая помощь предназначена для оказания экстренной помощи, когда ее отсутствие неминуемо приведет к тяжелым или даже фатальным последствиям. А у нас до 30, а то и 40% – вызовы на радикулит, обострение остеохондроза, банальную простуду», – подчеркнул член комитета Юрий Кобзев.

Стоит отметить, что в Кодексе РФ об административных правонарушениях уже установлена ответственность за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей. Однако, по словам парламентария, эта норма не работает.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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