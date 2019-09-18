Ученые рассказали, как пиво помогает в профилактике диабета

Умеренное употребление пива повышает показатели метаболизма глюкозы, от которых зависит вероятность столкнуться с диабетом. К таким выводам пришли ученые из Поднебесной, пишет «МедикФорум».

Результаты исследования свидетельствуют, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа. Тот же эффект наблюдается, если выпивать по бокалу вина. Диабет второго типа характеризуется нарушенной способностью расщеплять глюкозу, что приводит к скачкам уровня сахара в крови, резистентности к инсулину и прибавке лишнего веса.

Впрочем, с китайскими учеными не согласились коллеги из других стран. Они подчеркивают, что ни в коем случае нельзя рекомендовать людям защищать себя от диабета с помощью алкоголя, поскольку спиртные напитки могут провоцировать опасные изменения уровня сахара в крови. А это, в свою очередь, приведет к лишнему весу и ожирению, которые являются основными драйверами диабета второго типа.

В ответ на это эксперты из КНР подчеркивают, что речь идет исключительно об умеренном употреблении спиртных напитков. Свои выводы они сделали на основе метаанализа 10 исследований, изучавших связь алкоголя и диабета второго типа. Употребление спиртных напитков улучшало метаболизм глюкозы, что снижало показатели инсулина.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 18.09.19

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