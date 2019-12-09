Эксперты назвали самые пьющие, курящие и употребляющие наркотики регионы

Население, проживающее в регионах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока оказалось на лидирующих позициях по приверженности к вредным привычкам: табакокурению, употреблению алкоголя и наркотиков. Исследование, которое легло в основу рейтинга, который подготовили эксперты РИА «Новости».

На первой строке антирейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь, как и в Камчатском крае и Еврейской автономной области самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого человека. Больше всего алкоголя на душу населения употребляют в Магаданской и Сахалинской областях. Отмечается, что жители Бурятии пьют и курят несколько меньше, однако число смертей и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в этой республике наиболее высокий по стране.

На Северном Кавказе сложилась неоднозначная ситуация. Жители Чечни, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии в сравнении с другими российскими регионами почти не пьют алкоголь и не курят табак, однако повсеместно (за исключением Чечни) употребляют наркотики. Благодаря этому, данные регионы оказались в середине рейтинга.

Наименьшие показатели смертности и преступности, связанные с вредными привычками, зафиксированы в Волгоградской, Тамбовской и Саратовской областях, в Татарстане, а также в Ставропольском крае.

Москва оказалась на 53-й строке рейтинга. Москвичи много курят, однако объемы приобретаемого алкоголя снижаются. Санкт-Петербург занял 70-ю строчку, однако по уровню распространения наркомании этот город стал лидером среди всех российских регионов. Авторы объяснили это его географическим расположением.

Авторы исследования отмечают, что по итогам 2018 года выяснилось, что жители 47 российских регионов сократили расходы на табачные изделия. В целом в России снизился объем продаж алкоголя: с 7,6 литра на взрослого человека до 7,3 литра. В 40 регионах данный показатель равен или ниже общероссийского уровня.

Москва, Иван Гридин

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