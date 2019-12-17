Ученый назвал напитки с тяжелым похмельем

Британский ученый из Брайтонского университета Хал Сосабовски предложил во время праздничных застолий отказаться от виски и шампанского в пользу водки, так как этот напиток при умеренно употреблении вызывает наименьшее похмелье. Кроме того, он рассказал, о скорости всасываемости различных напитков в желудочно-кишечном тракте, в зависимости от их крепости, пишет Daily Mail.

По словам исследователя, проще и быстрее всего опьянеть от хереса и портвейна. Это объясняется их быстрой всасываемостью на фоне довольно значительной крепости. Сосабовски считает, что эти два напитка «оптимальны для того, чтобы напиться». Впрочем, он отметил, что изрядно напиться можно и с помощью виски, но благодаря высокой крепости он всасывается значительно медленнее, из-за чего человек продолжительное время может чувствовать себя трезвым, несмотря на количество выпитого.

Если человек захочет быстро почувствовать опьянение, ему подойдет игристое вино, так как газация значительно ускоряет всасываемость алкоголя. Так, первые признаки опьянения можно ощутить уже через 30 секунд после выпитого бокала. Ученый остерег от чередования крепких напитков с водой, так как из-за этого непосредственно в желудке понижается концентрация этанола, благодаря чему он быстрее всасывается в кровь.

В качестве напитка с наименее выраженным похмельем ученый рекомендовал водку. Он также напомнил, что лучший способ избежать похмелья – отказаться от любых алкогольных напитков.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 17.12.19

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